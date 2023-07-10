«Луна скатилась по склону»: завораживающий снимок активного вулкана Ключевская сопка сделали на Камчатке

Вот тот самый кадр. Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Еще одним завораживающим снимком поделились вулканологи Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. На нем оказалась луна, скатывающаяся по склону вулкана. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Снимок сделали 5 июля 2023 года. Подписали его очень философски:

«Отдохнула Луна на кратере и скатилась по склону вулкана».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что ночью 22 июня камчатские ученые зафиксировали активность Ключевской сопки. Кадрами того, что происходит на вулкане, специалисты поделились в своих социальных сетях.

По словам ученых, в западной части вершинного кратера зафиксировано свечение. На видео создается впечатление, будто там кто-то светит огромным фонариком.

В пресс-службе МЧС по Камчатке добавили, что усилилась активность не только Ключевской, но и Карымской сопки, также есть вероятность, что на вулкане Мутновский начнутся оползни и обвалы.

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