«Такого обновления мы ждали давно»: во Владивостоке завершилась реконструкция Мекки спидвея

«Авангард». Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Стадион «Авангард» снова готов для быстрых гонок и шумных возгласов болельщиков с трибун. Уже 13 июля здесь вновь пройдут соревнования по спидвею. Об этом «Комсомольская правда» узнала от заместителя начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерия Курочкина накануне, 10 июля.

Отличный результат требует времени

В конце 2020 года начался долгий и непростой путь реконструкции «Авангарда». Он прошел в два этапа. На первом была отремонтирована нижняя часть стадиона: появились универсальное поле с резиновым покрытием, спортивное оборудование и гаревая дорожка для спидвея.

Реконструкция заняла три года. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Второй этап реконструкции включил в себя полную замену всех железобетонных изделий трибун около 500 штук, замену всех кресел, установку новых лестничных маршей и аварийных лестниц, установку и ограждение новой судейской. Также появились новая система освещения и LED-экран. Вместительность стадиона составила около 6 тысяч зрителей.

«В новой судейской теперь есть система учета хронометража, система судейства, стартовая машина, также специальное оборудование для вывода картинок на телевизионный экран. Оттуда осуществляются и все управление освещением, и связь с постами», – рассказал Валерий Курочкин.

Судейская. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Все строительные работы на данном этапе завершены. Осталось только навести порядок: убрать территорию, подготовить номерки для кресел и секторов, обустроить верхнюю площадку.

«Такого обновления мы ждали очень давно. В первую очередь радует полная замена зрительских трибун для болельщиков. Они пришли в негодность, рассыпались за много лет. Теперь трибуны в полном порядке и не представляют угрозы для зрителей», – поделился впечатлениями об обновлении спортивного пространства директор стадиона «Авангард» Константин Цыбулин.

Обновленные трибуны. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Реконструкция не затянулась

По словам Валерия Курочкина, ремонт шел по плану. Однако при проектировании были допущены ошибки, которые и повели за собой необходимость внесения изменений в проектную документацию: более 40 изменений было внесено.

«Очень тормозили ковидные меры, нам в какой-то момент даже не хватало рабочих, они просто закончились. Все это повлекло за собой увеличение сроков строительства», – объяснил специалист.

Валерий Курочки. Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

К счастью, с проблемами удалось разобраться.

«Долгий, конечно, путь у реконструкции, но он все оправдывает. Мы справились, и все получилось хорошо», – поделился директор стадиона.

Еще не все!

Общая стоимость проекта, включающего в себя первый этап реконструкции и полный капитальный ремонт, составила 249 миллионов рублей.

Запланирован еще комплекс работ по благоустройству верхней территории стадиона: замена ограждения стадиона, переасфальтирование всей верхней площадки. Установят и туалеты для посетителей, которые, к сожалению, на территории стадиона отсутствуют. Для этой цели уже есть помещение. Сейчас будет вестись работа по подготовке документации. Пока что для зрителей обустроят биотуалеты.

Фото: Елизавета ХРУЩЕВА

Открыт для всех

На территории есть беговые дорожки, баскетбольные стойки, минимизированное футбольное поле. Будут также проводиться концерты, как и раньше. У жителей появится возможность пользоваться стадионом для занятий спортом.

«Сейчас мы уже готовы в полном объеме принимать команду, зрителей, проводить различного рода мероприятия, в том числе и в отсутствие команды на территории стадиона», – рассказал Валерий Курочкин.

Стало известно и о дальнейшей судьбе спидвея на территории стадиона «Авангард». Раньше он был центром этого вида мотогонок. Но на время реконструкции соревнования для любителей скорости перенесли в Уссурийск. С возвращением стадиона во Владивосток нас снова будет ждать и рев двигателей. Гонка по спидвею между командой «Восток» из Владивостока и командой «Турбина» из Балаково состоится 13 июля в 19:00 на стадионе «Авангард».

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