Шедевры размером с дом: художник из Владивостока распишет здание на Камчатке

В такой дом приятно возвращаться. Фото: администрация Петропавловска-Камчатского.

В Петропавловске-Камчатском то и дело на торцах зданий появляются огромные хаски, сноубордисты, бурные реки – все это творения художников-граффитистов – участников IV фестиваля «Авача стрит-арт 2023». Баллончики с краской мелькают в разных уголках города с начала июля, а результаты озвучат только в начале сентября. К этому времени в городе появится 25 разноцветных домов, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В 2023 году в список участников попали 18 человек, среди которых известный владивостокский мастер граффити – Сергей Мотофанов. Мастер уже успел украсить один из домов в 2022 году. Теперь на торце здания красуется серфер, свесивший ноги с доски над облаками. В 2023-м ему предстоит поработать над фасадом здания на проспекте Победы, 81.

Работа художника из Владивостока. Фото: Сергей Мотофанов

Также дома Петропавловска-Камчатского вызвались сделать ярче и краше местные художники и деятели стрит-арт-искусства из Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи.

«Тематику работ 2023 года мы сохраняем – это культурно-исторический код Камчатского края, а именно: картины, рассказывающие об истории, достопримечательностях, природе, местных видах спорта и туризма», – рассказал глава города Константин Брызгин.

Первые рисунки украсили торцы домов. Фото: администрация Петропавловска-Камчатского.

Напомним, фестиваль впервые стартовал в 2020 году в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». Он был приурочен к празднованию 280-летия со дня образования Петропавловска-Камчатского.

В процессе. Фото: администрация Петропавловска-Камчатского.

Масштабы впечатляют. Фото: администрация Петропавловска-Камчатского.

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