Во Владивостоке продолжается комплексный ремонт дорог

Переустройство подпорной стены. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке активно ремонтируют дороги. Где-то кладут новый асфальт, обновляют разметку, приводят в порядок тротуары и расширяют проезжую часть. Так, например, в районе улицы Толстого, 25, специалисты приступили к переустройству подпорной стены. Эта работа освободит место для автомобилей еще на шесть метров, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«На данный момент на улице Толстого ведутся земляные работы. После расширения территории на участке также установят новую подпорную стену», – объяснил заместитель начальника управления дорог Юрий Трунов.

Здесь также благоустроят тротуары, построят новую остановку, фонари и отремонтируют инженерные сети. Рабочие не отстают от графика и планируют сдать объект в срок.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» укладывают асфальт на улице Шуйской. В ночь на 11 июля специалисты уложили уже первый слой от улицы Русской до Волжской на всю ширину проезжей части.

«Работы проводятся в ночное время, чтобы не перекрывать проезд автотранспорту. Асфальтирование участка продолжат сегодня ночью», – отметили в управлении дорог администрации Владивостока.

Работы ведутся ночью. Фото: Администрация Владивостока

Чтобы провести капитальный ремонт на этом участке, необходимо было разработать проект. На месте старого и аварийного моста возвели новое сооружение, движение по которому планируют открыть в ближайшее время.

Первый слой асфальта готов. Фото: Администрация Владивостока

По оценкам специалистов, рабочие закончат приводить в порядок объект в августе. За тем, как проходит этап благоустройства, смотрят специалисты администрации города, привлеченной организации по строительному контролю и общественные наблюдатели.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как на Нефтеветке, Ботанической, Энгельса и Североморской приводят в порядок грунтовые проезды. Также бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» завершила работы на остановке общественного транспорта «Гоголя 2», сделав комфортные тротуары и зону ожидания автобусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шедевры размером с дом: художник из Владивостока расписал здание на Камчатке

На фестивале «Авача стрит-арт» в Петропавловске-Камчатском появилась работа граффитиста из Владивостока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.