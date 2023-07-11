Более 30 нарушений: прокуратура закрывает легендарные ТЦ во Владивостоке

Рынок, сравнимый с «Черкизоном», некогда пользовался популярностью жителей. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Два легендарных торговых центра могут повторить судьбу небезызвестных зданий на Спортивной во Владивостоке, «Гранда» и «Союза». Внимание прокуратуры Ленинского района Владивостока привлекли ТЦ «Кристалл» и «Виктория» на том же Спортивном рынке. Правоохранители после инспекции нашли более 30 нарушений пожарной безопасности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С привлечением сил МЧС проверку провели в обоих центрах. У «Кристалла» нашли свыше 5 нарушений, среди которых нерабочая система дымоудаления и захламленность путей эвакуации, у «Виктории» – больше 25 нарушений.

«Среди замечаний эксплуатация газобалонного оборудования в помещениях общепита, непроведение поверки огнетушителей и нарушения при их размещении, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, непроведение ежегодной сертификации системы пожаротушения», – уточнили в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск правоохранителей: решено закрыть оба ТЦ. Пока что – на время. Обязанность устранить недочеты лежит на собственниках, процесс будет контролировать прокуратура.

Отметим, следов ОПГ в истории торговых центров не нашли – по крайней мере, на первый взгляд. Хотя оба объекта, как и незаконно построенные «Союз» и «Гранд», принадлежат Александру Ясину, Сергею Матвееву и Никите Демидову. Первый из указанных скоро окажется на скамье подсудимых за обвинение в связях с бандой «Трифоновские» и убийство.

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