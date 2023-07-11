В мэрии озвучили, какие семьи Владивостока смогут получить деньги вместо земли

Для получения выплаты стоит обратиться с заявлением в администрацию Владивостока. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многодетные семьи из Владивостока смогут получить 382 тысячи рублей вместо бесплатного земельного участка. В управлении муниципальной собственности уточнили, сумма выплаты рассчитана исходя из среднего размера кадастровой стоимости земельных участков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В этом году денежную компенсацию планируют выдать 436 семьям Владивостока. В краевом министерстве имущественных и земельных отношений уточнили, что в Приморском крае для предоставления указанной меры поддержки суммарно выделено 200 миллионов рублей.

Отметим, для получения выплаты стоит обратиться с заявлением в администрацию Владивостока. Заявителю потребуется взять с собой копии документов, удостоверяющих его личность, а также всех членов семьи. Обязательным пунктом является согласие на обработку персональных данных.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, сколько семей из Приморья получают единое пособие. Родители более 85 тысяч детей получают единое пособие в Приморье. На эти цели направлено 4,2 миллиарда рублей.

Также редакции удалось пообщаться с иереем Дионисием Гордеевым, клириком Казанского храма города Владивостока, преподавателем кафедры теологии в ДВФУ. Пообщались со служителем церкви об истории и обычаях праздника Дня Петра и Февронии (иначе говоря День семьи, любви и верности) и о семейных ценностях. Кстати, 8 июля во Владивостоке расписались 54 влюбленные пары, отдельно местные власти поздравили тех, кто прожил в браке не менее 25 лет. Крепкие союзы получили медали «За любовь и верность», а также нагрудные значки «Полевые ромашки».

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