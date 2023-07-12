Бойцы СВО из Приморья: «Мы хотим, чтобы это увидели дети»

Бойцы прочитали детские письма. Фото: принтскрин видео.

Бойцы 155-ой отдельной бригады морских пехотинцев обратились к властям Приморья с необычной просьбой, которая не оставила никого равнодушным. Наши защитники записали видеоролик, где они прямиком из зоны СВО читают детские письма. Они попросили показать его по телевизору, чтобы дети знали, бойцы читают все, что пишут им юные жители края. Губернатор Олег Кожемяко пообещал выполнить просьбу нашу храбрых земляков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Здравствуйте, мы из 155-й отдельной бригады морских пехотинцев, находимся в зоне СВО. И записали видео, где читаем письма от детей. Хотели, чтобы это видео показали на телевидении. Пускай наши дети знают, что мы эти письма читаем», – попросили участники спецоперации.

В своих посланиях дети желают морским пехотинцам и другим участникам СВО крепкого здоровья, силы духа и просят вернуться домой с победой, ведь их здесь так сильно ждут. Глава края поблагодарил всех ребят, кто пишет письма поддержки для наших защитников и заявил, что передаст видеокадры на телевидение.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в июне Олег Кожемяко навестил бойцов в зоне СВО во время активных боевых действий. Губернатор Приморья передал нужное оборудование и добрался до отделения мотострелков.

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