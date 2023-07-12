Не тяни резину: куда вывозят бесхозные покрышки с улиц Владивостока

Фото: администрация Владивостока

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают преображать улицы дальневосточного центра. За июнь 2023 года, сообщили в администрации, к утилизации подготовили более тысячи старых автопокрышек, а за год «разобрались» с почти 26 тысячами шин.

«На этой неделе уже удалось вывезти старую резину с улицы Нерчинской, а также Жигура. До конца недели планируем сбор и вывоз колес с других адресов», – сообщили в СГТ.

Готовые к утилизации обработанные покрышки передают в специализированную компанию, которая перерабатывает резину. Отходы получают вторую жизнь: становятся покрытием для детских и спортивных площадок, беговых дорожек. Специалисты СГТ рекомендуют не оставлять автопокрышки где попало, а сдавать на вторичную переработку. И да, к такой практике прибегают не первый год. «Комсомолка» подробно рассказывала о процессе переработки шин в Приморском крае. О том, как резину крошат в «чипсы» и как она становится покрытием для беговой дорожки – в отдельном материале.

Напомним, бригады муниципального дорожного предприятия не только так помогают привести в порядок улицы Владивосток. Круг обязанностей у дорожных служб обширный: помывка остановок, тротуаров, бордюрного камня и леерных ограждений, очистка стен от уродливых граффити и назойливой незаконной рекламы. Еще одним больным вопросом для города стали стихийные свалки автопокрышек, которые особенно сильно разрастаются в межсезонье, когда автомобилисты массово меняют резину. Дорожники ежедневно вывозят отработанные шины с косогоров, обочин и других мест. Кроме того, они убирают вдоль дорог наносы грунта после дождей.

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