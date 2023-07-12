На улице Садовой во Владивостоке заменят сорокалетние трубы

Фото: администрация Владивостока

Во Владивостоке началась реконструкция старых теплосетей на улице Садовой, в районе клинической больницы № 1, сообщили в администрации Владивостока.

По словам Максима Зеленина, главного инженера ООО «ПК Сибэнергомаш», которое ведет реконструкцию по заказу муниципального предприятия «ВПЭС», теплосеть была построена вместе с больницей более сорока лет назад и с тех пор ее капитальный ремонт ни разу не выполнялся.

Фото: администрация Владивостока

Планируется заменить 350 метров труб. В соответствии с планом, работы рассчитаны до конца октября, но строители рассчитывают завершить их раньше. Кроме того, они проведут благоустройство прилегающей к теплотрассе территории.

Этот участок является частью сети протяженностью 7622 метров, на которой уже ведется реконструкция. Новая теплотрасса позволит обеспечить бесперебойное снабжение горячей водой и теплом части домов на Океанском проспекте, проспекте Острякова, Хабаровской, Амурской, Садовой, Союзной улицах.

Замена обветшалых труб здесь стала возможна благодаря средствам, поступившим из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Консолидированный бюджет на ремонт теплосетей Владивостока в этом году составил 4 млрд 600 миллионов рублей. Это и деньги от инвестиционных программ, на которые застройщики строят сети к новым объектам и модернизируют уже существующие, и средства ресурсоснабжающих организаций, заложенные в их тарифе. Также на работы направлены деньги, которые удалось получить с помощью Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, во Владивостоке более 700 километров теплосетей. По рекомендациям Минстроя РФ, ремонтировать нужно в год до пяти процентов общей протяженности коммуникаций – это позволяет не нарушить комфортный ритм жизни города.

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