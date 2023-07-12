Более 60 проектов ТОСов Владивостока воплотят в жизнь уже в этом году

В 2022 году ТОСы реализовали 34 проекта в дальневосточном центре. Фото: Администрация Владивостока

В Приморском крае подвели итоги конкурса проектов по благоустройству территорий. Из 70 заявок, поданных от ТОСов Владивостока, отбор прошли 65 – уже в этом году они получат финансовую поддержку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию города.

Территориальные общественные самоуправления приморской столицы продолжают благоустраивать улицы и дворы города. В микрорайоне Сабанеева, 13, реализуется проект «Умные ступени». Здесь есть два лестничных марша, один из которых ведет к школе, а другой к детскому саду, однако оба они нуждаются в ремонте. Инициативные жители не просто добились реконструкции: теперь дети, поднимаясь по ступеням, могут изучить алфавит. Конечно, это далеко не единственный проект. ТОС «Грин Парк», например, хочет установить аллею с освещением и смотровую площадку в своем микрорайоне. Более того, с прошлого года ТОС «Военное шоссе» и вовсе работает над идеей превратить один из районов Владивостока в цветочный сад с живой изгородью. Удивительно, сколько идей у жителей Владивостока.

«Проекты разные, это благоустройство придомовой территории, установка детских и спортивных площадок, уличных тренажеров, хоккейных и спортивных коробок, горок, фонарей для освещения улиц и многое другое», – рассказал начальник управления развития общественных инициатив администрации Владивостока Сергей Язев.

Напомним, в 2022 году ТОСы воплотили в жизнь 34 проекта – эта цифра, вероятно, будет увеличиваться в два раза с каждым годом. После получения заявки от инициативной группы проект направляют в краевое правительство, так как конкурс проектов ТОСов реализуется при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко. Там выносят окончательное решение. Ознакомиться со списком победителей этого лета можно по ссылке.

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