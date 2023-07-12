Иностранец пытался провезти через границу в Приморье 550 частей тел диких животных в бензобаке

Это изъяли инспекторы при проверке. Фото: ФТС России.

Обычный рейсовый автобус остановили инспекторы на пункте пропуска Краскино. Они заметили что-то неладное на сканировании. Как оказалось, гражданин Китая пытался в топливном баке перевезти части тел оленей и медведей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ФТС России.

«Изъяли при проверке 518 хвостов и 19 половых органов оленей, три секрета железы кабарги, 12 клыков и две коленные чашечки медведя», – уточнили инспекторы.

При допросе водитель признался, что прекрасно знал о запрете на вывоз дериватов через границу, поэтому и спрятал их в бензобаке. На мужчину уже завели уголовное дело. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что уссурийские таможенники обнаружили в багаже у иностранного туриста удивительную находку. Больше 1000 милых плюшевых Чебурашек мужчина планировал ввезти в Россию в виде контрабанды.

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