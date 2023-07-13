Олег Кожемяко обсудил с общественниками, как меняются города благодаря ТОС

Олег Николаевич лично наградил благодарственными письмами общественников, принявших активное участие в развитии ТОС. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Уссурийске на межрайонном форуме общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе» губернатор Олег Кожемяко обсудил с неравнодушными жителями и активистами территорий общественного самоуправления (ТОС), как привлечь больше людей к благоустройству. Благодаря конкурсам грантов для ТОС в городах края становится все больше аккуратных красивых парков, улиц, дворов и других общественных территорий. На встрече также подняли вопрос, как все-таки создать инициативную группу и начать менять мир в лучшую сторону, начиная с милого сквера и детской площадки. Подводим итоги конкурса в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморский край ожидает значительный рост в сфере благоустройства благодаря поддержке ТОС. Жители края видят, что их идеи не просто отправляют на рассмотрение, к ним прислушиваются, их воплощают в жизнь. Так, в Уссурийском городском округе в конкурсе грантов победили 16 проектов, в Черниговском муниципальном округе – девять, в Михайловском районе – один. Итого: плюс 26 исполненных желаний наших земляков.

Количество инициативных жителей, которые хотят вкладывать силы в благоустройство городской среды, с каждым годом увеличивается. Улучшения заметны даже в статистике – невооруженным глазом. Подумать только, в 2021 году реализовали 8 проектов, в 2022-м – уже 34, а в 2023-м получить меры поддержки смогут 50 ТОСов. Глава региона подчеркнул, что количество заявок выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.

В зале собрались неравнодушные жители края. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«В этом году подали 341 заявку – это впечатляющий результат. Мы приветствуем такие начинания, которые позволяют собственными силами заниматься благоустройством своего двора, беречь созданное и видеть те маленькие победы, которые увеличиваются с каждым годом и украшают территории наших городов и поселков.

Правительство Приморского края продолжит поддерживать и развивать инициативу, давая все больше возможностей вам самим распоряжаться выделенными средствами. То начало, которое мы положили на первом форуме общественников по благоустройству и территориальному управлению, дает свои результаты: мы увидели трехкратный рост заявок. Надеемся, в следующем году к проекту присоединится еще больше приморцев, чтобы самим создавать комфортные дворы, скверы, общественные пространства», – заявил губернатор.

После речи Олег Николаевич лично наградил благодарственными письмами общественников, принявших активное участие в развитии ТОС. Как рассказали «КП» участники, проекты теперь воплощают в жизнь, а не откладывают в долгий ящик. Финансовую поддержку для реализации проектов в этом году увеличили в два раза, со 140 миллионов до 280 миллионов рублей.

Член ТОС «Мелькомбинат» Ульяна Зинченко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Сначала к идее такого проекта люди относились с недоверием, казалось, что ничего не поменяется, но соседние дома стали замечать, что территории наших домов стали расцветать, дети играют на новых площадках, появились клумбы с прекрасными цветами. В прошлом году мы выиграли в конкурсе грантов, и теперь у нас есть обновленная хоккейная коробка на улице Пархоменко. Летом мальчишки и девчонки тут гоняют мяч, а зимой катаются на коньках и играют в хоккей. Кстати, мы не только принимаем активное участие в благоустройстве города, но и участвуем в спортивных эстафетах и интеллектуальных играх. Это сближает и объединяет еще больше», – поделилась своим опытом член ТОС «Мелькомбинат» Ульяна Зинченко.

ТОС – это наиболее результативный инструмент для преобразования окружающего пространства. А теперь он еще и очень удобный. Ведь в этом году по поручению Олега Николаевича в Приморском крае создан центр гражданских инициатив. Это гораздо упрощает задачу с созданием инициативных групп и решением всех вопросов. Получить консультацию можно у специалистов центра по телефонам: 8 (423) 202 24 01 или 8 (924) 735 17 10.

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