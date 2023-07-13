Чуть сам не стал обедом: на Камчатке бесстрашный житель решил покормить медведя из рук

Момент нападения медведя на камчатца. Фото: принтскрин видео.

Страшный инцидент произошел предположительно на мильковской трассе, на Камчатке. Бесстрашный водитель увидел гуляющего по обочине медведя и остановил машину, чтобы покормить дикое животное прямо из рук. Чем закончилась авантюра – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все происходящее заснял очевидец, который тоже остановил машину рядом с медведем. На кадрах отчетливо видно, как вышедший мужчина медленно подходит к дикому животному, в руках у него какая-то еда. После пары шагов навстречу к хищнику, тот почуял что-то неладное и одним прыжком кинулся на человека. Тот успел среагировать и забрался на машину.

Но даже после этого мужчина не оставил своих попыток прикормить медведя, но тот больше в его сторону не смотрел.

Неясно, зачем мужчина вообще решил протянуть руки к дикому зверю. Может, перепутал его с цирковыми мишками. Впрочем, главное, что никто в итоге не пострадал: ни мужчина, ни зверь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что далеко не все встречи с косолапыми заканчиваются хорошо. Одному жителю Камчатки потребовалась операция после нападения медведя.

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