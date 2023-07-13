Рев моторов в объективе: как спидвейный клуб «Восток» готовится к чемпионату России

Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

Впервые за долгое время на стадионе «Авангард» пройдет командный чемпионат России по спидвею. В среду, 13 июля, команда «Восток» сразится со спортсменами «Турбины» из города Балаково. 27 июля состоится гонка с командой «Мега-Лада» из Тольятти, 3 августа с «Башкирией» города Октябрьский. А закончится сезон 7 октября на финале кубка России.

«Комсомольской правда» расспросила участников домашнего спидвейного клуба. Отметим, тренировки теперь полностью «переехали» во Владивосток: завершена трехлетняя реконструкция «Авангарда».

Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

Подготовка к соревнованиям

«В спидвей я пришел с мотокросса. Потом тренер предложил попробовать свои силы здесь. Теперь спидвей для меня – жизнь. Перед гонкой я всегда какой-то загруженный, волнуюсь, думаю, как я проеду, а когда уже на старт выезжаешь, становится спокойнее», – рассказывает спортсмен, – поделился впечатлениями член команды «Восток» Никита Смышников.

Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

Каждая тренировка сейчас важна, как никогда. Волнение преследует не только участников соревнований, но и их тренера Игоря Эриковича Столярова:

«Волнительно, конечно, дорожка новая. Хороших, полноценных тренировки с начала сезона мы провели три. До этого три сезона мы катались в Уссурийске. Затраты времени на дорогу (туда два часа, обратно столько же), время на тренировку – это отнимало силы. Поэтому, я считаю, что мы все-таки были в гостях. Конечно, некомфортно, дома все-таки лучше».

Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

Основной состав «Востока» наверстывает упущенное с двойной силой. Подготовка перед заездом занимает намного больше времени (проверка мотоциклов, расчищение дорожки для езды), чем сама тренировка, которая длится примерно 10-15 минут.

«На первых соревнованиях, которые пройдут 13 числа, дорожка будет одинаковая, что для нас, что для гостей, поэтому силы будут равны. Победит сильнейший», – делится своим мнением тренер «Востока».

Реставрированный стадион

Дорожка является одной из главных условий удачных соревнований. Стадион «Авангард», изначально предназначенный для спидвея, после обновления в полной мере готов принять преданных фанатов этого вида спорта.

«Стадион отличный получился, дорожка широкая, дресвы много. Как говорят спортсмены: «Хороший держак», – улыбнулся механик команды «Восток» Степан Зайцев.

В обновлении стадиона тренер домашней команды увидел перспективы в развитии спидвея, как спорта:

«Стадион стал гораздо симпатичнее, чем был. Поэтому, пройдет немного времени, и мы увидим здесь какую-нибудь международную гонку».

Перспективы спидвея в приморском крае

По словам Игоря Столярова, Владивосток часто упоминается на международных гонках.

«Нашу команду, наших ребят знают, наверное, по всему миру. Поэтому перспектива есть. Жалко, конечно, что мало команд, но я скажу, что сейчас идет толчок к развитию. В этом году будут проходить гонки в Новосибирске, в Башкирии восстанавливается команда, там тоже идет реконструкция стадиона», – рассказывает Игорь Эрикович.

Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

Ожидания от соревнований

«Спидвей – это спорт технический. Бывает, техника подводит, бывают проколы колеса из-за некачественной дорожки, поэтому тут на вес золота каждое очко, привезенное спортсменами. Вот будет гонка 13 июля, хоть мне это число не очень нравится, но мы будем стараться выиграть. Нам надо привезти восемь очков и больше, потому что так у нас остается шанс на серебряные медали» – делится тренер команды «Восток».

Поддержать наших спортсменов можно будет уже сегодня в 19:00 на стадионе «Авангард».

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