«Захотели – сделали»: как ТОСовцы меняют приморские города своими руками

Евгения Химич с представителем одной из УК города Александром Фоменко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Более 300 проектов представили территориальные общественные самоуправления в 2023 году. Одна из участников минувшего конкурса – Евгения Химич, председатель ТСЖ на улице Первомайская, 34, в Уссурийске, а также главный активист ТОС «Южно-Слободской» рассказала, что их группе общественников удалось сделать благодаря финансовой поддержке правительства Приморья и какие еще проекты они готовы воплощать в жизнь. Активистка уверена, «систему» ТОСов, реализованную при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко, ждет большое будущее, а значит, уровень благоустройства с каждым годом будет повышаться. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Евгения жила в пятиэтажке и она, как и другие жители дома, мягко говоря, была недовольна состоянием здания. Дом удалось привести в порядок и активно влиться в ТОС «Южно-Слободской».

– Сколько лет существует ваш ТОС?

– Мы активно работаем с 2016 года. Изначально мы объединились в одну большую группу. А потом, чтобы было проще решать вопросы благоустройства скооперировались в команду поменьше.

– А команда поменьше – это сколько?

– Вообще ТОСом может считаться группа от пяти человек, а нас 830. И это, правда, не так много, мы задействовали 6 домов.

– А что удалось сделать ТОСовцам за это время благодаря конкурсам грантов?

– На Октябрьской, 189, появился современный парк. Сейчас там шикарное место для отдыха, а до этого было болото.

– Тяжело было добиться такого результата?

– Мы три года работали, чтобы добиться включения в программу нашего проекта. Собирали подписи, участвовали в электронном голосовании. Так мы охватили практически всех жителей окрестных улиц. И проект, нарисованный на бумаге, воплотился в реальность. Позже мы облагородили еще один маленький сквер на улице Приморская.

– Как отнеслись местные жители к такому развитию событий?

– Знаете, просто прекрасно. Мы стали для других примером. Устраиваем концерты, организовываем игры, квесты для ребят. А недавно была пенная вечеринка – девчонки и мальчишки были просто в восторге. И все это своими руками.

– А юные жители города знают, что это все создают люди по своей инициативе?

– Конечно. И принимают при это активное участие. Я уже почти всех деток в лицо знаю. Нет такого, что приходится кричать «Эй ты, выходи на площадку», а уже с улыбкой обращаюсь «Васька, Катенька, Соня и так далее». Мы как-то раз отметила два праздника сразу, где задействовали и старших, и младших. Это были Международный день соседей и День защиты детей. Мероприятие длилось два часа, собрались около ста человек. Были конкурсы, деткам нанесли аква-грим, выступил хор, а потом мы собрались за одним столом и ели выпечку.

– Есть ли еще чем гордиться?

– Да, конечно. Чуть не забыла рассказать вам, как мы благоустроили два двора у нас в городе. На улице Тургенева. 33 установили девять камер по периметру дома. А на улице Полушкина, 83 заасфальтировали дворовую дорогу и снесли два аварийных дерева. Также у каждого подъезда поставили урны.

– А кто еще помогает с финансированием?

– Правительство Приморья, к тому же в этом году бюджет для ТОС увеличили аж до 280 миллионов. Депутаты нас поддерживают, управляющие компании. Вообще тему поддержки инициатив жителей с этого года вывели на принципиально новый уровень, это видно невооруженным взглядом.

– А какие изменения вы уже успели заметить в этом направлении?

– Насколько я знаю, по решению губернатора в Приморье заработал центр гражданских инициатив, который позволяет жителям понять под какую программу они попадают и как получить поддержку государства для реализации своих идей. Это раньше было так сложно собрать людей, все объяснить, теперь все куда проще. Олег Николаевич вывел работу с жителями Приморья на качественно новый уровень — это открытый диалог общества и исполнительной власти, совместная конструктивная деятельность на благо жителей и края.

Олег Николоаевич лично наградил общественников. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– А был ли у вас опыт работы в рамках других программ по благоустройству края?

– В 2022 году мы участвовали в программе «1000 дворов Приморья» и возле нашей пятэтажки на Первомайской появился свежий асфальт.

– Что бы вы посоветовали людям, которые только-только узнают, что такое ТОС и задумываются о том, что собрать свою группу инициативных граждан?

– Здесь ничего страшного нет, никто не будет мучить вас проверками, все зависит от сплоченности людей и готовности сделать свою жизнь лучше. Жильцы начинают участвовать в судьбе города, дома, района. Нет нерешаемых проблем, но их куда проще разобрать внутри ТОСа.

К слову, только из Владивостока были одобрены 65 заявок из 70 поданных. Проектов уйма – лестницы с алфавитом, система видеонаблюдения во дворах, благоустройство придомовых территорий. Финансирование на задумки ТОСы получат уже в этом году.

Напомним, количество желающих организовать ТОСы и сделать свой вклад в благоустройство городской среды с каждым годом увеличивается. Взгляните на статистику. Подумать только. В 2021 году реализовали 8 проектов, в 2022 уже 34, а в 2023 получить меры поддержки смогут 50 ТОСов. Такая динамика - показатель, что все инициативы граждан не только находят отклик, но и воплощаются в жизнь.

По всем вопросам, касающихся ТОСов, можно обратиться в центр гражданских инициатив. Получить консультацию можно у специалистов центра по телефонам: 8 (423) 2022401 или 8 (924) 7351710. Приморцы получат хорошую консультацию, так как все сотрудники прошли должное обучение перед тем, как преступить к работе.

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