Во Владивостоке прошло заседание оргштаба по подготовке к ВЭФ

ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

VIII Экономический форум пройдет во Владивостоке с 8 по 13 сентября, но подготовка к нему началась уже сейчас. 12 июля в городской администрации собрался организационный штаб по подготовке форума под председательством главы дальневосточного центра Константина Шестакова. Об этом сообщили в мэрии.

В городе уже началась работа по благоустройству гостевого маршрута – обновляются зеленые насаждения, устанавливаются декоративные элементы оформления, ремонтируются дороги и тротуары. Это плановые работы, которые проводят каждый год, как уточнили в администрации.

«На сегодняшний день составлен перечень из 28 объектов питания, рекомендованных к посещению участникам форума. В мае мы совместно со специалистами управления Роспотребнадзора провели встречу с представителями предприятий, оказывающих услуги общественного питания, где огласили итоги предварительных контрольных мероприятий. На сегодняшний день остался ряд замечаний, которые представители кафе и ресторанов должны устранить до начала августа», – отметил Александр Вициенко, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока.

Кипят работы и на Университетской набережной на территории ДВФУ на острове Русский, где во время ВЭФ действует Улица Дальнего Востока, на которой располагаются выставочные павильоны регионов-участников форума.

Значительное внимание уделяется вопросам комфортного проживания гостей Владивостока. Пока что определено 23 объекта, где смогут остановиться участники ВЭФ. Процесс подготовки отелей администрация города ведет совместно со специалистами Роспотребнадзора и агентства по туризму Приморского края. Все несоответствия представителям гостиничного бизнеса также необходимо устранить до начала следующего месяца.

Ранее «Комсомолка» подробно писала о шести блоках, которые будут представлены в павильоне Приморского края.

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