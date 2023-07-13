Главный музей Приморья идет в музыку: «Владивостокская крепость» начинает фестиваль длиною в полтора года

Одна из выставок в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Фото: Яна АСТАХОВА

В Приморье 2024 год будет посвящен 110-летию объектов Владивостокской крепости (некоторым объектам – и вовсе «стукнет» 134 года). В честь этого события будет проходить одноименный фестиваль, на реализацию которого Президентским фондом культурных инициатив была выделена крупная сумма. Не меньше 27 миллионов рублей. 11 июля прошла пресс-конференция, на которой Виктор Алексеевич Шалай, директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, показал календарный план мероприятий на 2023-2024 годы. Глава музея рассказал, на что пойдут деньги.

Директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Фото: КП – Владивосток

– Чьей поддержкой удалось заручиться, помимо Фонда? Какую роль сыграло региональное правительство?

– Еще в самом начале краевое правительство в лице зампреда и министра культуры и архивного дела Елены Бронниковой запустило письмо поддержки нашего гранта. Губернатор Приморского края положительно воспринял нашу давнюю просьбу об объявлении 2024 года Годом Владивостокской крепости. Подписали соответствующие документы. Олег Николаевич [Кожемяко] подчеркнул, что мы решаем важные задачи, поблагодарил за развитие музейного дела.

Губернатор не раз подтверждал, что Владивостокская крепость является одним из важнейших символических ресурсов на территории края и поэтому требует всяческой поддержки. И правительство Приморского края в рамках своих полномочий по мере сил старается помогать нам.

– В чем культурная ценность? Как грант поможет возродить память о подвигах наших земляков?

– Большинство крепостей нам стали известны и близки, они являются пространством или частью нашей гордости, потому что пережили довольно страшные события, и люди едут туда по большей части, как в места памяти. Иными словами, их посещают для того, чтобы отдать должное людям, которые положили там свои жизни на оборону не только крепости, но и на оборону страны. На долю нашей крепости, при всей ее огромности, «не выпало» ни одной войны. Если не считать Русско-Японскую, в которой Владивосток подвергся обстрелу, но это не тот сюжет, который возвеличивает крепость до уровня крупнейших военно-исторических событий в мировой истории.

Поэтому идея демонстрировать величие Владивостокской крепости посредством ее военно-исторической важности отпала сразу, так как уже было написано множество монографий и биографий, которые так и не смогли полноценно показать значимость этого памятника.

– Тогда почему приморцам важно сохранить это наследие?

– Мы знаем, что крепость огромная, понимаем, что она восхитительна с инженерной точки зрения, помним, что она градообразующая, что содержит в себе сотни тысяч биографий, но всё как-то рассеялось в двадцатом веке, в его драматичной истории. Крепость, которая не полита кровью, которая не держала осаду по сто дней ни в одной, ни в другой войне, как-то постепенно растворилась в этом городе. Поэтому сейчас нам нужно предложить какой-то иной способ ее полюбить.

– Фестиваль в этом поможет? Когда стартуют мероприятия?

– Конечно. Он начнется 22 сентября 2023 года. На Пороховом погребе № 13 будет проведен общегородской концерт оркестра Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова совместно с джаз-хором Свердловской государственной детской филармонии. На нем прозвучит композиция «Adiemus» Карла Дженкинса, что в переводе с латинского означает: «мы приближаемся» или «мы на правильном пути». К участию будет привлечено более 120 музыкантов и солистов, а предполагаемый охват аудитории – 1 500 зрителей. Концерт находится в контексте дискуссии о предназначении Владивостокской крепости и ее роли в предотвращении нападения на российские земли на Дальнем Востоке.

– Как было выбрано музыкальное сопровождение?

– Сейчас мы живем в сложных геополитических обстоятельствах, это не может не отражаться на людях. Поэтому для того, чтобы начать фестиваль «Владивостокская крепость», мы выбрали очень красивое и грандиозное музыкальное произведение. Его философия проста, она про то, что вообще-то нам всем нужно жить в мире. Мир – это единственное состояние, к которому нужно стремиться. Может возникнуть вопрос, причем тут вообще крепость? Мы очень часто в разговорах с обывателями сталкиваемся с вопросом: «в какой битве эта крепость принимала участие?», особо ни в какой, говоришь ты. После этого человек теряет интерес. Зря построили. Так устроено сознание человека, так он приучен. Если это военный объект, и он полит кровью – он достоин уважения. Мы этот ракурс пытаемся менять. Это сложно объяснить человеку, что крепость построена не для войны, на самом деле, а для ее недопущения. Если говорить с этой точки зрения, то это вообще одна из величайших крепостей в мире. Именно поэтому мы выбрали это произведение, оно показалось своевременным, как никогда.

– Какие еще мероприятия запланированы?

– С января по июнь 2024 года будет проводиться фотоконкурс «Твое право на крепость». Из самых удачных фотографий планируется выпустить альбом, который станет своего рода путеводителем, показывающим красоту и живописность этих объектов, ничего незнающему о крепости человеку. В августе того же года запланирована фотовыставка и выпуск альбома.

Совместно с Музеем архитектуры имени А.В. Щусева планируется реализовать выставочный проект. Поскольку это уникальная и очень популярная в Москве площадка, рассказывающая об истории архитектуры, было принято решение в столице России сделать первую попытку рассказать о крепости с точки зрения военного инженерного искусства и архитектуры.

Это будет первая презентация этого памятника с тех ракурсов, о которых никогда никто не говорил.

Лето для Музея будет насыщено музыкой. В июне 2024 года будет проведен концерт духовных произведений Владимира Мартынова на Форте №1. Исполнит их ансамбль «Сирин» из Москвы. А в августе оркестр Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова сыграет произведения Сергея Прокофьева под демонстрацию фильмов Сергея Эйзенштейна в акватории бухты Новик.

Это то, что может работать десятилетия, когда нас уже не будет, позволит сделать серьезную музыкальную привязку к Владивостокской крепости, и даст возможность ей зазвучать в мировом масштабе. Из всех ныне здравствующих композиторов, к которому можно обратиться за сотрудничеством, мы остановились на выдающимся отечественном композиторе Владимире Мартынове.

Выбор жанра произведения, его звучание полностью ляжет на плечи автора, для этого он лично посетит столицу Приморья и пройдется по объектам крепости, чтобы вдохновиться на шедевр.

– Есть ли уже понимание, в каких форматах эти мероприятия могут быть проведены? Может ли это быть работа через «Арсеньевскую карту»?

– Вариативность очень широкая. Отмечу, на многие мероприятия полуторагодового фестиваля школьники, вероятно, смогут попасть по «Арсеньевской карте». Проект позволяет каждому ребенку в возрасте от шести до 13 лет посетить музеи и театральные постановки, рассказывающие об истории нашего края. Просветительский аспект будем только развивать. Крепость окружена густым разнообразным лесом – когда все это буйство цветет, можно спокойно знакомить ребенка с ботаникой. Здесь можно говорить на языке физики или геологии, потому что вообще-то инженеры разбирались во всех этих науках. Мы хотим многогранность крепости показать, вскрыть. Музей разрабатывает собственную просветительскую программу, конечно.

Напомним, по «Арсеньевской карте», разработанной по инициативе губернатор Приморья, больше 1,5 тысячи юных приморцев смогли посетить музей. Более того, уже предоставлено почти 15 тысяч билетов для школьников в историко-культурные учреждения края. В кинотеатрах побывают около 3,5 тысячи ребят, а посетителями Приморского океанариума, иммерсивного театра «Голос внутри» и Приморского культурно-исторического центра станут в общей сложности более четырех тысяч школьников.

«Проект пока реализуется в пилотном формате, но абсолютно точно имеет долгосрочную перспективу. С сентября он начнет распространяться на все муниципалитеты края», – пояснила ранее министр образования региона Эльвира Шамонова.

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