Пекарь из Владивостока приготовил больше 1500 булочек для памятной раздачи еды в Донбассе в честь погибших волонтеров

Многие знали Максима и Кирилла. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В Донбассе идет неделя памяти в честь погибших волонтеров Кирилла Губарева и Максима Веровского. Парни приехали из Северодонецка на кухню «Пища Жизни» в Алчевске, как вдруг прилетел снаряд «Хаймарс». Неравнодушные общественники провели памятную раздачу горячего питания беженцам. Среди них оказался и житель Владивостока. Сергей Кирилюк испек больше 1500 булочек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Волонтеры также привозят еду в дома к тем, кто не может прийти самостоятельно. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Волонтеров не стало в июле 2022 года. Американская «Хаймарс» разрушила близлежащее троллейбусное депо и здание кухни благотворительной организации в Алчевске. Трое волонтеров попали под завалы, двое – погибли. Третий, Андрей Яковлев, чудом остался жив, его вовремя отправили в госпиталь.

«Пища Жизни» объявила 16 июля Днем памяти волонтеров для 57 отделений в России. В это время добровольцы готовят горячее питание, пекут хлеб и рассказывают местным жителям прифронтовых городов о подвиге своих соратников. Один из них – уроженец Приморского края.

Людям раздали еду. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Сергей Кирилюк, житель Владивостока, помогает печь булочки и готовить горячие обеды, а также развозить их по прифронтовым городам. Чаще всего еду он привозит пожилым людям и инвалидам.

«Мы готовим 1500 порций и привозим сюда. К нам приходят пожилые, неимущие пенсионеры. Много людей здесь, которые даже ходить не могут, инвалидов. Мы знаем их адреса и заносим им еду», – рассказал Сергей.

Многие беженцы лично знают своих героев. Максим и Кирилл не были исключением. Во время акции люди вспоминали времена, когда парни поддерживали их и привозили продукты.

«Я был в Алчевске и не думал, что в таком городе мирном оборвется жизнь хороших ребят. Поэтому святым и праведным пусть земля пухом будет. А мы будем продолжать их мысли, дела», – поделился житель ПВР Алекс Пушка.

Участники «Пищи Жизни» также сняли документальный фильм об этих парнях. Картина «Герои среди нас» участвовала и победила на различных кинофестивалях страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для благого дела: волонтеры из Владивостока рассказали, почему решили делать одежду для бойцов СВО

Организаторы приморского движения «Шьем для наших» поделились, какие вещи нужны военнослужащим (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.