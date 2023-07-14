Хакеры лишили 13 тысяч приморских льготников бесплатных лекарств

Иллюстрация из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА

Хакерская атака сделала невозможным отпуск бесплатных лекарств льготным категориям населения в Приморском крае, сообщило краевое министерство здравоохранения.

Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко рассказала об этом в своем официальном телеграмм-канале:

«Сегодня на информационную систему регионального склада льготного отпуска лекарств АО "Фармация" была совершена хакерская атака. Высокая многоступенчатая защита информации была взломана. Сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов. Временно отпуск льготных лекарственных препаратов приостановлен».

Министр подчеркнула, что ведомство вместе с правоохранительными органами прилагает все усилия для скорейшего восстановления системы и обеспечения лекарствами льготников Приморья. О восстановлении работы системы будет сообщено дополнительно. Как узнала «Комсомольская правда – Владивосток», бесплатные лекарства в Приморском крае регулярно получают более 13 тысяч человек.

Напомним, ранее федеральный портал kp.ru cообщал о взломе базы данных министерства здравоохранения Великобритании.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.