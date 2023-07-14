Проткнули живот: что известно о пяти подростках, сбежавших из спецшколы после поножовщины

Кадры с места событий. Фото: УМВД РФ по Приморскому краю

Резонансная история произошла в приморском Уссурийске: воспитанник специальной школы для трудных детей после поножовщины скрылся с группой детей, ранив двух мальчиков. Сведения, полученные от официальных источников, «смешались» со слухами. Публикуем, что известно о происшествии на 14 июля.

Все произошло, по данным «КП – Владивосток», ночью в специальной школе на улице Каховская. Между подростками произошла ссора, точное количество участников в следственном управлении региона не озвучили. Один из юношей, 16-летний парень по кличке Манга, схватил нож и воткнул его в живот 14-летнему оппоненту. Мальчика госпитализировали с тяжелой колотой раной брюшной полости.

Мальчик, ранивший сверстника, на первом фото слева. Фото: предоставлено «КП»

Дальнейшие события точно установит лишь следствие. По предварительным данным от источника «КП» в правоохранительных органах, с еще четырьмя парнями юноша избил и второго мальчика. Затем они решили сбежать с места преступления через забор.

В СУ СК РФ по Приморскому краю уточнили, что не подтверждают информацию о четырех пострадавших в конфликте: обеспокоенные родители начали рассказывать, что группа парней порезала также третьего мальчика и взрослого мужчину.

Еще двое сбежавших. Фото: предоставлено «КП»

Малолетних нашли в селе Васильевка, что поражает, ведь это почти 140 километров от Уссурийска. Вероятно, дети шли почти без передышки.

Известно, что мальчишки воспитывались в неблагополучных семьях и даже «забиты» татуировками, несмотря на юный возраст. Заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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