«Восток» в авангарде: соревнования в рамках чемпионата России по спидвею прошли во Владивостоке

Фото: Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ

На обновленном стадионе «Авангард» во Владивостоке состоялась первая домашняя спидвейная гонка после реконструкции. Команда местного клуба «Восток» одержала победу над «Турбиной» из города Балаково с отрывом в 13 очков. Счет волнительного состязания в итоге составил 55:37.

Стадион был переполнен болельщиками и семьями спортсменов, на гонку пришло посмотреть более пяти с половиной тысяч человек. Командный чемпионат посетили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков, а также министр спорта региона Жана Кузнецова.

Константин Шестаков поздравил всех с этим замечательным событием и подчеркнул, что спидвей является одним из самых популярных видов спорта в городе, его поддержка будет продолжаться.

В команде «Восток» лидером стал Марк Карион, набравший 14 очков. Григорий Лагута и Павел Лагута принесли команде по 12 и 11 очков соответственно.

Следующая спидвейная гонка на стадионе «Авангард» состоится 27 июля, команда «Восток» будет соревноваться с «Мега-Ладой» из города Тольятти.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с тренером домашнего спидвейного клуба Игоря Столярова. Профессионал высоко оценил реконструкцию стадиона, проведенную администрацией дальневосточной столицы:

«Волнительно, конечно, дорожка новая. Хорошие, полноценные тренировки с начала сезона мы провели три. До этого три сезона мы катались в Уссурийске. Затраты времени на дорогу (туда два часа, обратно столько же), время на тренировку – это отнимало силы. Поэтому, я считаю, что мы все-таки были в гостях. Конечно, некомфортно, дома все-таки лучше».

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