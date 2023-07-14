Супергеройская харза: нацпарк «Земля леопарда» поделился новым снимком

Вот тот самый снимок харзы. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В приморском национальном парке «Земля леопарда» обитает много животных: рыси, кабаны, амурские тигры, косули, зайцы и многие другие. Поэтому обязательно должен быть «супергерой», который защитит обычных лесных жителей. Именно им и стала харза, снимком которым поделились в нацпарке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Харза действительно может показаться супергероем: она проворно лазает по деревьям и перепрыгивает с ветки на ветку на расстояние до нескольких метров, как будто умеет избегать законов гравитации», – рассказали специалисты «Земли леопарда»

Они также добавили, что этот зверек может искать добычу в любое время суток, хотя обычно хищники активны в сумерки и на рассвете. К слову, харза – один из самых ярких представителей семейства куньих. Их шерсть в верхней части головы имеет черный окрас, а на нижней челюсти – белоснежный.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что дирекция заповедников «Земля леопарда» выложила еще один необычный снимок харзы – куницы, которая попала в объектив с необычного ракурса. По словам приморцев, которые оценили фотографию, зверек словно учится делать селфи.

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