Его едва не сожрали: девушка из Приморья спасла щенка на Бали

Щенку очень повезло. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Жительница Владивостока вовсе не планировала становиться спасительницей животных, когда переезжала на Бали на какое-то время. Но судьба решила иначе. Анастасия Вебер ехала на байке, как вдруг на дорогу выбежал маленький перепуганный щенок, а за ним ринулась стая разъяренных собак. Настя не растерялась и стала сигналить, пытаясь распугать животных. Сигналить стали и другие участники движения. Так псы убежали, а свернувшийся в клубок дрожащий щенок попал в руки спасительницы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Девушка решила перебраться на Бали на какое-то время, пожить в теплой стране, сменить обстановку. За работу не беспокоилась, дистанционное преподавание английского языка и подготовленная заранее подушка безопасности внушали уверенность. Лето – не сезон в преподавательской карьере, поэтому Анастасия решила отдохнуть у своих друзей в Убуде, там то она и столкнулась с четвероногим бедолагой.

«Он весь трясся от страха. Его едва не сожрали эти псы. На самом деле тут достаточно животных, которым нужен приют и дом, но этот буквально бросился мне под ноги. А ведь несколько дней назад я задумывалась о том, чтобы завести питомца. Но пока себе я позволить такую роскошь не могу. Во-первых, щенку потребуется долгое и дорогое лечение. Я уже отдала около 18 тысяч рублей. Малыша продержат на карантине месяц, все это время я буду тут и попытаюсь найти ему любящих хозяев, а потом вернусь в район Семиньяка, там я живу одна», – поделилась с редакцией девушка.

Анастасия Вебер. Фото: с личной страницы в соцсети.

Врачи вынесли диагноз четвероногому: у него анемия, чесотка, грибок и разные паразиты. Неудивительно, ведь он как-то пытался выжить на улице и явно питался не самыми вкусными лакомствами. Но если сначала ветеринары говорили, что песик очень вялый и вряд ли выживет, то теперь называют его активным малышом.

Животное идет на поправку. Фото: stasiyaweber Фото: принтскрин видео.

Теперь за тем, как встает на ноги когда-то обессиленный щенок наблюдают подписчики Насти. Все, кто хотят помочь Щеночку с Бали выздороветь и найти новый дом, могут поддержать Анастасию по следующим реквизитам: 2200700424762697 (Тинькофф), либо 0041-3027-4353 (валюта рупии банк Permata). Обо всех этапах лечения животного девушка будет рассказывать в своих социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скулил двое суток: спасатели вызволили из бетонного плена на Камчатке обезвоженного щенка

Щенок на Камчатке, зажатый бетонными плитами, выжил и обрел новую хозяйку [видео] (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.