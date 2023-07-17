Белухи сопроводили яхтсменов в акватории Владивостока

Иллюстрация из архива.

Морская прогулка с сопровождением произошла в Приморье. В акватории дальневосточного центра белухи проплыли несколько километров с экипажем яхты «Парис», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фото: принтскрин видео, предоставлено «КП»

Мормлеки сопровождали участников спортивной регаты «Кубок «Семь футов», которая проводилась на прошлой неделе. Подобные встречи для жителя Приморского края – конечно, не редкость. Ранее во Владивостоке не раз фиксировали морских млекопитающих, освобожденных из китовой тюрьмы. Ее закрыли в 2019 году. Часть выпущенных вместе с косатками белух осталась в местной акватории.

Однако каждый раз встреча с мормлеком – так или иначе завораживающее зрелище.

В прошлом году «Комсомолка» публиковала обзорный материал о том, как белухи подплывали к гостям и жителям края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.