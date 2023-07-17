На Камчатке стая собак накинулась на четырехлетнего ребенка

Ребенок гулял без присмотра родителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Камчатке стая собак набросилась на 4-летнего мальчика, он гулял один днем, никого из взрослых рядом не было. Несчастье случилось в поселке Ачайваям Олюторского района. На крики мальчика сбежались люди и отогнали животных, искусанного ребенка отправили в больницу. Следователи организовали проверку, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на следственный комитет края.

Выяснилось, что животные принадлежат человеку из этого поселка. Пока их хозяин отъехал в другой населенный пункт по делам, звери каким-то образом отвязались и вышли бродить по поселку. Пока деталей о том, сколько собак набросились на мальчика и кто его спас, нет. В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что еще не готовы подробно прокомментировать ситуацию.

О здоровье маленького пациента позаботятся врачи. Трагедии удалось избежать. Но нередки случаи, когда своры собак набрасываются так, что человека, в том числе и ребенка, уже не спасти. Так семилетнюю девочку из Забайкалья насмерть загрызли бездомные псы. Школьница возвращалась домой из музыкальной школы, ей оставался всего лишь километр, но тут откуда ни возьмись появились разъяренные животные. После гибели малышки бродячих собак в селе отловили и увезли, а родители погибшей переехали в новое место.

Ранее «Комсомолка» пообщалась с лейтенантом полиции, инспектором Центра кинологической службы УМВД России по Владивостоку Антониной Седышевой. Эксперт объяснила, что делать, если псы начинают бежать на вас.

– Не нужно смотреть в глаза собаке, это, опять же, акт агрессии. Начинайте пятиться, если они не останавливаются, то ваша задача казаться для них больше. В этом случае у животного срабатывают инстинкты, она начинает понимать, что, возможно, вас не сможет одолеть, и начнет отступать. Поможет все, что есть у вас в руках: зонт, портфель, сумка. Поднимайте вещи над головой. Если и это не останавливает собак, то зовите на помощь, численный перевес тоже играет большую роль.

Также кинолог добавила, что собаки никогда не будут преследовать цель сгубить вам жизнь, их задача – защитить свой ареал обитания и стаю. Если животные не отступают, и вы понимаете, что они в любой момент набросятся на вас, стоит попытаться «усилить» какую-нибудь часть тела. В этом случае подойдет куртка, которую можно намотать на руку. Так вы сможете защищаться и не получить значительные раны. Следует также попытаться спрятать жизненноважные органы: шею, живот, голову. В идеале присесть на корточки, сгруппироваться в комок и максимально спрятать все части тела от стаи. Есть вероятность, что собаки потеряют к вам интерес: они отстояли свою территорию.

Если вы живете в районе, где есть стаи бродячих собак, лучше носите при себе газовые баллончики и шокеры. Причем последние даже не обязательно применять по назначению. Достаточно включить его и напугать псов резким звуком.

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