Во Владивостоке в скором времени станет на 62 отремонтированных двора больше

Где-то ремонт находится на стадии завершения. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке идет ремонт дворов по 62 адресам. В большинстве мест рабочие укладывают асфальт, но где-то задачи менее масштабные. Например, установка детской либо спортивной площадки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам специалистов управления содержания жилищного фонда, самой большой популярностью у жителей по-прежнему пользуется благоустройство придомовых дорог. А там, где с асфальтом всё в порядке, местные жители подали заявки на установку детских площадок, чтобы дети могли отдыхать и играть на новеньких ярких аттракционах. Также учли пожелания тех, кто отдал предпочтение спортивной площадке. Так юные и взрослые приморцы смогут заниматься физическими упражнениями рядом с домом.

Работа по благоустройству общественных и дворовых пространств ведется сразу по четырем программам: в рамках онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», а также проекту губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов».

«Благодаря поддержке правительства и Юрия Петровича Трутнева мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству дворовых территорий – в 2022 году 165 дворов обрели новый вид. В этом году реализация программ продолжится, а это значит, что еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными», – отметил глава города Константин Шестаков.

На сегодняшний день работы идут на Лермонтова, 83 и 85, а на Русской, 57п и Русской, 57л, Тухачевского, 40, Уральской, 6, Красного Знамени, 25, Аллилуева, 10 и Гамарника, 13 жителей уже радуют обновленные дороги. А еще по 28 адресам ремонт близится к завершению. Отметим, что за несколько лет во Владивостоке по программе «1000 дворов» благоустроено более 600 дворов. Это шестая часть всех дворов города.

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