В 2024 году более 300 проектов ТОСовцев воплотят в жизнь в Приморском крае

ТОС воплощают свои мечты в реальность. Фото: Диана Пермитина Фото: Правительство Приморского края

В Приморском крае 319 проектов ТОС признали победителями в краевом конкурсе грантов. Они получат финансирование и будут воплощены в жизнь уже в текущем году, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Всего на конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений поступила 341 заявка. Прием начался еще с 5 июня и подошел к концу 26 числа. Из 319 проектов-победителей 178 планируется реализовать в городских округах, 72 – в муниципальных округах, 69 – в городских и сельских поселениях.

Благодаря подобным мероприятиям жители города могут облагородить общественные пространства города, а также территории вокруг их домов. Например, установить детские площадки, камеры видеонаблюдения, возвести сквер или даже памятник. Эти и многие другие инициативы поддерживает правительство Приморского края.

«Мы три года работали, чтобы добиться включения в программу нашего проекта. Собирали подписи, участвовали в электронном голосовании. Так мы охватили практически всех жителей окрестных улиц. И проект, нарисованный на бумаге, воплотился в реальность. Позже мы облагородили еще один маленький сквер на улице Приморская» – рассказала о работе ТОС «Южно-Слободская» его представитель Евгения Химич.

В 2023 году поступило очень много заявок на конкурс, поэтому финансирование грантов увеличили со 140 миллионов до 280. Это позволило воплотить в жизнь такое огромное количество идей.

Самыми активными участниками конкурса традиционно стали ТОСы из краевой столицы – города Владивостока. Так, ТОС «АНТ-37», куда входят семь жилых домов, одержала победу с проектом «Детки-конфетки» – инициатива подразумевает устройство детской площадки на улице Гризодубовой.

Активисты ТОС «Экипажная 43» выиграли с проектом «Счастливое детство», который подразумевает организацию спортивного и развлекательного досуга для детей.

Не менее интересный проект – «Благоустройство придомовой территории «Ты мне улица родная...» от ТОС «Сабанеева 13». Его основная цель – воспитание патриотического духа, верности традициям, восполнение пробелов в знании истории родного края у жителей Владивостока. В рамках проекта предусмотрены формирование аллеи, установка информационных стендов с биографией выдающихся людей, в честь которых названы улицы столицы Приморья. ТОС «имени Нечухаева А.В.» предложили создать мини-сквер «Веселые соседи». Предполагается установка скамеек с навесом и столиков для шахмат.

– Мы видим улучшение комфорта для наших гостей и жителей города. Никому, кроме людей, не будет так хорошо известно, что именно им нужно. Наши граждане своим примером показывают, что могут сделать свою жизнь лучше. Согласитесь, приятно проходить мимо новенькой остановки или аллеи с красивыми деревьями и знать, что это был именно твой вклад, – добавил губернатор Олег Кожемяко.

Жители Приморья могут прямо здесь и сейчас решить проблемы, которые возникли на придомовых территориях. Починить детскую площадку, установить дополнительное освещение или систему видеонаблюдения и так далее. В инициативную группу должны входить минимум пять человек, а вообще, чем больше – тем лучше. Все в наших руках, и правительство готово поддержать такую инициативу.

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