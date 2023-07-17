Приморцы смогут сыграть со звездой юниорской сборной России

Фото: предоставлено «КП»

Для любителей спорта, а особенно игр с мячом, есть отличная новость! С 17 по 21 июля в СК «Динамо» во Владивостоке пройдут бесплатные мастер-классы по баскетболу от многократного призера АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола), тренера сборной России U18 и женской команды «Руна» Алины Ефременко. О том, что будет на спортивном мероприятии и кто сможет отточить навыки забрасывать мяч в кольцо – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Баскетбол – это по любви

Занятия баскетболом у Алины начались с простой секции в школе. Тогда у нее и появилась страсть к этому виду спорта, которому она уже посвятила более 14 лет. Затем матчи местных команд, баскетбольные лагеря.

Фото: предоставлено «КП»

«С каждой тренировкой, с каждым соревнованием, падением и взлетом я все больше и больше влюблялась в этот вид спорта. Главное – это твое желание. Важно получать удовольствие от того, что делаешь. Тогда сможешь достичь успеха», – рассказала спортсменка.

В университете девушка стала совмещать деятельность игрока и тренера. Тогда она и поняла, что обучать ей больше по душе. После того, как спортсменка многократно заняла призовые места АСБ, она стала тренером сборной России U18 и женской команды «Руна».

«Ее Мир, Ее Правила»

Недавно Алина провела мастер-классы по баскетболу в рамках международного проекта Her World, Her Rules («Ее Мир, Ее Правила»). Это известная инициатива, которую возглавляет ФИБА-Европа (Международная федерация) в женском баскетболе. Она направлена на популяризацию этого вида спорта, благодаря различным мероприятиям в сотрудничестве с национальными федерациями. Проект продвигает и другие виды спорта. Баскетбол – одно из ключевых направлений.

Алина побывала в трех городах России из семи, в которых проводились тренировки. Это Новосибирск, Томск и Тюмень. В каждом она провела по четыре мастер-класса.

«Для меня это была отличная возможность получить новый опыт и поделиться своим с детьми. Еще больше замотивировать девчонок заниматься любимым видом спорта, объединить их», – рассказала тренер.

Мастер-класс от землячки

Кстати, родом Алина из Владивостока. Именно здесь она познакомилась с баскетболом.

«Владивосток – это мой родной город. Я прожила в нем 22 года. И мне не хватало подобной активности здесь. После проекта «Ее Мир, Ее Правила» еще больше захотелось сделать мастер-классы по баскетболу для всех. Хочу, чтобы люди провели время приятно и с пользой. И, кто-то, может быть, попробовал для себя что-то новое», – поделилась Алина.

В день будет проходить по две тренировки: с 17:00 до 18:30 для группы до 16 лет и с 18:30-20:00 для группы 16+. Прийти могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. С собой нужно взять удобную форму, обувь, можно захватить мяч. Главное не забыть хорошее настроение.

На мастер-классах тренером планируется провести разминку, отработку баскетбольных навыков, бросковые упражнения, также пройдет игра.

«Моя главная цель – научить людей любить себя в спорте и любить спорт в себе. И необязательно это должен быть баскетбол», – заключила тренер.

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