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Дом. Семья17 июля 2023 8:40

«Слово» мастера: амурский тигр в Приморье оставил сигнал, чтобы его заметили

В Приморье амурский тигр постарался, чтобы его заметили
Дарья ИЩУК
Вот так тигр искал нужное место для послания.

Вот так тигр искал нужное место для послания.

Фото: принтскрин видео.

Еще одним днем из жизни амурского тигра поделились сотрудники национального парка «Земля леопарда». Они рассказали о том, как животные наполняют этот мир сигналами, которые постоянно «говорят» с людьми. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Этот амурский тигр постарался, чтобы его «сообщение» точно заметили. Выбрал дерево, явно выделяющееся из общего пейзажа, и приложил немало усилий, оставляя запаховую метку. При этом сделал это на ходу, не останавливаясь ни на миг. «Слово» мастера», – отметили специалисты.

Они также добавили, что существуют так называемые биологические сигнальные поля, которые во многом определяют жизнь всех лесных обителей. Эти поля состоят из следов, вокализации и запаховых меток диких животных.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что невероятно милые кадры опубликовал в соцсетях центр «Амурский тигр». Недавно туда из Хабаровского края переехал на реабилитацию новый тигр. Теперь он знакомится с фотоловушками, а сотрудники делятся его открытиями с приморцами.

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