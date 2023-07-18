Спортивные площадки и новые фонари: еще два места притяжения во Владивостоке облагородят

Фото: администрация Владивостока

В столице Приморья продолжаются работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как известно, каждый пятый квадратный метр страны к 2030 по плану должен стать «новым». Настала очередь еще двух излюбленных среди владивостокцев мест. Ремонтные работы ведут на участке у озера Сафонова, а также в центральном сквере в поселке Трудовое, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фото: администрация Владивостока

На Сафонова обустраивают «ливневки» и пешеходные зоны силами подрядчика ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ». Там появится смотровая площадка, основание для которой уже начали монтировать.

Фото: администрация Владивостока

Территорию озеленят, на участке установят новые фонари, спортивную и игровую площадку. Отставаний от графика работ нет.

На Лермонтова, 81, в поселке Трудовое скоро будет место для проведения праздничных мероприятий. Рабочие уже монтируют будущую сцену. Ведется подготовка основания под пешеходные зоны. В рамках благоустройства здесь установят спортивную и детскую площадки.

Фото: администрация Владивостока

Не забыли и о концепции развития парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо, который выиграл в 2022 года рейтинговое голосование вместе с парком на сопке Орлиное гнездо и парком отдыха в Снеговой Пади. Как иначе, это место отдыха рядом со станцией Санаторной уже давно полюбилось не только жителям, но и гостям столицы Приморья. В июле там начался второй этап благоустройства: установка лавочек и урн, обустройство зон отдыха, раздевалок, сцены. Здесь также высаживают деревья.

Фото: администрация Владивостока

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