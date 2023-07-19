Машины всмятку: смертельная авария с девятью пострадавшими произошла в Приморье

Проводится доследственная проверка. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Страшная авария произошла в ночь на 19 июля в Приморье. В ДТП пострадали 9 человек, также есть один погибший. Детали случившегося рассказали в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло в Лесозаводске на 417 километре трассы «Хабаровск – Владивосток». По предварительной информации, 45-летний водитель Toyota Vellfire ехал в сторону приморской столицы. Он выехал на встречную полосу в попытках обогнать другой автомобиль, но в итоге столкнулся с минивэном Toyota Noah.

Из-за аварии семеро взрослых, в том числе и водители, получили травмы различной степени тяжести. Среди пассажиров также были и дети, двое из них пострадали, один в возрасте семи лет погиб на месте аварии.

Среди травмированных пассажиров было два ребенка. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Кроме сотрудников полиции и скорой помощи на место ДТП выехал и заместитель Лесозаводской межрайонной прокуратуры Николай Мищенко. Ведомство организовало доследственную проверку и взяло на контроль ход и результаты расследования.

О состоянии выживших пока ничего неизвестно. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу краевого минздрава, комментарии пока не предоставили. Также мы обратились к представителям краевой прокуратуры и УМВД, чтобы узнать, сел ли водитель Toyota Vellfire за руль будучи пьяным и привлекали ли его ранее к ответственности за нарушения ПДД.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 10:02

Как рассказали редакции в пресс-службе прокуратуры, виновника аварии в этом году привлекали к административной ответственности по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая).

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