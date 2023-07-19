Во Владивостоке привели в порядок мост через Вторую Речку

На объекте работала компания-подрядчик АО «СпецСУ». Фото: Администрация Владивостока

Некогда аварийный мост через Вторую Речку восстановили, и теперь это достойное, крепкое сооружение, по которому не только безопасно, но и приятно ездить. На объекте работала компания-подрядчик АО «СпецСУ», ремонт провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на управление дорог администрации города.

В ведомстве сообщили, что строители установили надежные опоры, укрепили русло реки, смонтировали пролетные балки, установили леерное и дорожное ограждения, а также уложили новенький асфальт. Масштабы труда впечатляющие, и уже совсем скоро жители и гости города смогут проезжать по привычному маршруту.

«Движение по мосту через Вторую Речку будет открыто после завершения основных работ последнего этапа ремонта улиц Шуйской и Волжской. Это связано с организацией безопасности автомобилистов при проведении работ», – объяснили в управлении дорог.

Новый асфальт. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала, что сейчас во Владивостоке идет ремонт дворов по 62 адресам. В большинстве мест рабочие укладывают асфальт, но где-то задачи менее масштабные, например, установка детской либо спортивной площадок. Работа по благоустройству общественных и дворовых пространств ведется сразу по четырем программам: в рамках онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», а также проекту губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов».

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