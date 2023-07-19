Во Владивостоке приводят в порядок мемориал маршалу Советского Союза

У памятника также заменят мемориальную табличку. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице приступили к обновлению памятника маршалу Советского Союза Василию Блюхеру, который находится на улице Овчинникова рядом со школой №52. Сейчас рабочие занимаются монтажом строительных лесов, затем начнут восстанавливать монумент, сохраняя его цвета, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты планируют снять покрытие памятника, провести биоцидную обработку его поверхности и оштукатурят ее, после чего закрепят металлическую сетку и вместе с ней гранитную плитку.

Мемориальную табличку поменяют на новую. Сам бюст необходимо почистить, убрать трещины и отшлифовать поверхность. Вокруг памятника установят специальную конструкцию для отведения влаги, также рабочие планируют восстановить пешеходную дорожку.

Кстати, специалисты также занимаются реставрацией памятника Борцам за Власть Советов. По словам представителей управления культуры, в 2022 году мемориал обследовали и обнаружили ряд повреждений. Проектно-сметная документация на проведение работ уже готова и согласована.

Специалисты добавили, что полноценная реставрация памятника ранее не проводилась. Фигуры памятника Борцам за Власть Советов окрасили в черный в 2005 году, так как не было других способов сохранить бронзовые скульптур, сейчас же этот слой планируют снять и нанести специальную патинирующую краску.

Всего в 2023 году в Дальневосточной столице отремонтируют 42 мемориала, в основном пройдут работы по отмывке и очистке. Так ко Дню города были отреставрированы могила генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьева-Амурского и ростральная колонна в честь 100-летия Владивостока и другие.

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