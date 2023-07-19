«Это настоящий мор»: в конном клубе на Камчатке в мучениях гибнут животные

Клубу срочно нужна помощь, чтобы спасти животных Фото: Иван МАКЕЕВ

В конном клубе «Кавалькада» случилась настоящая беда: неожиданно 20 лошадей стали чувствовать себя плохо. Они сильно похудели, на ногах появились язвы. Оказалось, что скакуны отравились полевым хвощем. Теперь клубу срочно нужна помощь, чтобы спасти животных. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владельцы были в ужасе, когда увидели состояние животных. После этого у них погибло 4 коня. В моче одного из них нашли компонент мышьяка. Агентство по ветеринарии Камчатки занялось этим вопросом.

«По результатам исследований есть все основания полагать, что причиной нездоровья лошадей и их гибели стали растительные токсины, а именно токсины, содержащиеся в хвоще полевом, которым очень сильно загрязнены пастбища, на которых выпасаются животные этого конного клуба», – рассказал руководитель агентства Артем Никитин.

Ветслужба также взяла пробы воды и земли на территории, но на руки владельцам анализы еще не пришли.

Вот, что рассказала Ольга, представитель «Кавалькады», корреспонденту «КП – Владивосток»:

«За последние два дня – никто не умер, никому не стало хуже. До этого за неделю потеряли 4 коней. Это настоящий мор. Пока держимся. Один конь все еще в тяжелом состоянии, пытаемся его спасти, не опускаем руки. Мы принимаем любую помощь: деньги, препараты, любые шприцы, бинты, крупы и консервы, так как клуб сейчас не работает».

Все подробности можно узнать по телефонам: 8-984-168-04-43 (Ольга) и 8-914-780-02-89 (Александра).

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