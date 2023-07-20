Ключи в «Солнечный город» выдал приморцам губернатор

Люди отпраздновали долгожданное новоселье. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приморье существует неформальный слоган «Своих не бросаем». Однако он касается не только поддержки наших защитников в зоне СВО, но и всех приморцев, которые попадают в сложные жизненные обстоятельства. Обманутые дольщики и жители аварийных домов не остаются без внимания и поддержки. Так 19 июля в праздничной атмосфере Губернатор Олег Кожемяко вручил первым новоселам ключи от нового жилья во время рабочей поездки в Артем.

Губернатор лично вручил ключи новоселам. Фото: Правительство Приморского края

Двенадцатиэтажный дом на 133 квартиры по адресу Горького, 2а – четвертый в составе ЖК «Солнечный город». Его строительство на уровне второго этажа приостановили еще в 2016 году. У людей возник вопрос: как нам быть? Благодаря личному вмешательству главы края стройка возобновилась и рабочие вернулись на места в 2020. Можно сказать, что в застывшем механизме снова заработали гайки и винтики. Прошло три года и 32 семьи наконец получили ключи от квартир. Долгожданное новоселье состоялось.

«Благодаря программе переселения из аварийного жилья, принятой по поручению Президента России Владимира Путина, Правительством края выполнены обязательства, которые люди ждали на протяжении 15 лет. Здесь созданы все условия, чтобы дети были под контролем родителей, установлены детская и спортивная площадки. Надеюсь, жилье будет содержаться вами в надлежащем порядке. В этом году мы завершаем данную программу раньше срока, уверен, она получит продолжение. Также до конца года закрываем больной вопрос – обманутых дольщиков, мы заложили для этого в бюджете необходимые денежные средства», – подчеркнул глава Приморья и пожелал новоселам радости, здоровья и удачи.

ЖК «Солнечный город» включает четыре дома площадью более 22 тысяч квадратных метров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вопросы достройки долгостроев и расселение жителей аварийного жилья были одними из первых, на которые Олег Кожемяко обратил внимание после своего назначения на пост врио губернатора Приморского края. Олег Николаевич выстроил работу в этом направлении на системной основе и разморозил стройки по всему краю, что спустя несколько лет позволило начать сдавать эти объекты в эксплуатацию.

Что касается ЖК «Солнечный город», то он включает четыре дома площадью более 22 тысяч квадратных метров. В новые здания переселены более 270 жителей из 90 квартир, расположенных в ветхих и аварийных бараках. В ближайшее время оставшиеся бараки снесут, а на их месте появятся пять современных многоквартирных домов.

«Решение проблемы не было бы возможным без участия в процессе федерального центра. Однако надо отметить, что Москва всегда была готова помогать регионам, просто не все главы субъектов пользуются этой опцией. По своему опыту в других регионах, я прекрасно знал, что федеральные средства надо подключать как можно скорее, ибо регион не справится с подобной дополнительной нагрузкой. И подобная экономическая тактика дала свой результат спустя несколько лет», – добавил Олег Николаевич.

В Приморье помогают решать вопрос обманутых дольщиков. Фото: Правительство Приморского края

Отметим, что правительство делает все возможное, чтобы искоренить проблему обманутых дольщиков. Еще в 2022 году руководство края озвучило свои намерения в полной мере обеспечить людей, попавших в такую неприятную ситуацию, жильем в 2023 году. В конце прошлого года ключи от квартир получили 85 человек Также возвели 244 малоэтажных зданий, благодаря этому новоселье отпраздновали еще 209 приморцев.

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