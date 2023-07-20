Всего в рамках проекта в приморской столице будет установлено 50 дог-боксов. Фото: Администрация Владивостока

Отправляясь на прогулку с собакой, хозяин питомца должен осознавать, что полностью несет за него ответственность. В администрации города делают все возможное, чтобы создать для собаководов комфортные условия. В дальневосточной столице появляется все больше адресов, где устанавливают специальные дог-боксы для уборки за четвероногими. Главная задача таких объектов – поддержать чистоту на общественных территориях. Насколько это получается, выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Дог-бокс. Фото: Администрация Владивостока

Металлические черные ящики с изображением собаки стали появляться на улицах города еще осенью прошлого года. Сначала их установили в специальных отведенных для выгула животных местах, это Русская, 48, Покровский парк и Полевая, 3. Но на этом не стали останавливаться. Ведь с питомцами выходят на прогулку в разных районах города, поэтому территорию дог-боксов значительно расширили.

Женщина гуляет с собакой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Что такое дог-бокс? Он представляет собой емкость для пакетов и саму урну. Мы пропагандируем ответственное обращение с животными, ведь другим людям неприятно поведение собаководов, которые не убирают за своими питомцами. Установкой таких объектов мы хотим показать, что уборка за своей собакой – это необходимость, а также уважение к соседям и другим жителям и гостям города, – рассказала начальник управления городской среды администрации Владивостока Наталья Руденко.

Местные жители уже видят положительную тенденцию культуры выгула собак, это прекрасная новость, как для тех, кто просто любит пройтись по парку, так и для хозяев четвероногих. Куда приятнее гулять по чистому парку и не бояться устроить пикник на траве.

– Я часто выгуливаю свою хаски в сквере Первой маевки, как приятно было увидеть, что здесь установили такую урну. Удобно, что теперь не нужно брать с собой пакетики, в боксе они уже есть. И люди с уважением подходят к таким установкам, посторонний мусор сюда никто не бросает, по крайней мере не замечала. Урн для фантиков и прочего тут и так достаточно, – поделилась своим мнением жительница Владивостока Дарья Шаповалова.

Список адресов, где уже установили дог-боксы во Владивостоке:

Борисенко, 8, 9, 10;

территория в р-не ул. Овчинникова, 18;

сквер Рыбацкой славы (ул. Калинина, 217);

сквер Надибаидзе (ул. Калинина, 230);

сквер на Борисенко (дома 2, 4, 6);

аллея в р-не ул. Сахалинская, 15-39;

аллея Ветеранов на ул. А. Щетининой;

сквер Гайдамак;

сквер Курсантский;

сквер Давыдова;

Русская, 48;

Карбышева, 50;

Покровский парк;

Полевая, 3;

сквер Первой маевки.

Всего в рамках проекта в приморской столице будет установлено 50 дог-боксов.

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