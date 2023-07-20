Приехавшим из других регионов во Владивосток учителям выплатят до 300 тысяч при трудоустройстве

В 2023 году в приморской столице стартовал проект «Учитель для Владивостока». Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Владивостока привлекает новые кадры в школы, а также повышает престиж профессии педагога. В 2023 году в приморской столице стартовал проект «Учитель для Владивостока», в рамках которого в город приглашают специалистов из других регионов, а при переезде и трудоустройстве не только оплатят билет, но и дадут от 200 до 300 тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования поделились, что в 2022 году была проведена активная работа по повышению качества образования. Для учителей и воспитателей организовывали различные конкурсы мастерства, просветительские и обучающие мероприятия.

По словам начальника управления Максима Кильчевского, администрация создает условия, чтобы педагоги были заинтересованы в работе, а также без страха предлагали и внедряли свои проекты. Для этой цели проводятся обучения и курсы повышения квалификации.

«В этом году, например, уникальную образовательную программу для педагогов Владивостока провели менторы Академии Минпросвещения, совсем недавно с курсом повышения квалификации приезжали эксперты «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конце лета пройдет традиционная «Августовская конференция», программа которой нацелена «зарядить» педагогов на следующий учебный год. Деятельность в этом направлении продолжится», – прокомментировал Максим Кильчевский.

Для привлечения новых и амбициозных учителей и воспитателей были созданы два проекта: целевое обучение с трудоустройством и «Учитель для Владивостока». В рамках последнего педагогам оплачивают перелет, предоставляют жилье или частичную компенсацию за съем квартиры, а при трудоустройстве начисляют подъемные до 300 тысяч рублей. Более подробную информацию можно узнать во «ВКонтакте».

Во Владивостоке у молодых специалистов есть возможность без труда добиться успехов в карьере и получить должность директора. Администрация завершила набор в кадровый резерв управленческих команд, скоро состоятся очные курсы для повышения квалификации, различные тренинги и стажировки.

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