Отнеситесь с пониманием: Во Владивостоке продолжается строительство новой теплотрассы

Идет ремонт. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжают монтировать новые лотки тепловых сетей и камер на Партизанском проспекте. Именно от них будет зависеть теплоснабжение музейно-театрального комплекса, его строительство активно продолжается на сопке Орлиное Гнездо. Работы позволят не только провести тепло в новый объект, но также почти вдвое увеличат мощность теплоснабжения домов на Некрасовской, Партизанском проспекте, Гоголя и других улицах города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Уже выполнен демонтаж старых лотков и на 150 метров уложены новые, ведется монтаж тепловых камер», - рассказал начальник производственного предприятия по эксплуатации тепловых сетей МУПВ «ВПЭС» Николай Трофимов.

Пока специалисты активно занимаются строительством новой теплотрассы, несколько близлежащих домов остались без горячей воды, а также участок дороги от Красного Знамени, 39 до поликлиники РЖД на 2-й Круговой, 10 временно стал двусторонним. Но это лишь временные меры. В настоящее время перекрыт поворот на Партизанский проспект с Океанского проспекта около Некрасовского рынка. Для проезда к жилым домам открыто двустороннее движение на участке от разворотного кольца на Инструментальном заводе до поликлиники РЖД.

Ранее «Комсомолка» публиковала полный список адресов, где пройдут отключения на время ремонта. Всего в этом году будет отремонтировано более 24 километров теплосетей. Немного в рамках общего километража, однако, с учетом того, что коммуникации никак не обновляли десятки лет, цифра внушительная.

«Важно, что жители с пониманием относятся к неудобствам, который вызывает такой масштабный ремонт. Порывы, к сожалению, стали привычными, и уже ни у кого нет сомнений, что теплосети нуждаются в глобальной реконструкции. Плановый срок службы новых труб составляет от 25 лет и более. Но при грамотной эксплуатации они прослужат дольше», - отметил заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Ограничение движения будет действовать до 6 сентября 2023 года, а горячую воду планируют вернуть в октябре.

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