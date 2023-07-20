Шины повсюду: во Владивостоке массовая авария сковала трассу

Так сейчас выглядит место аварии. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на объездной произошло страшное ДТП с участием большегруза. Теперь трасса перед Седанкой заблокирована. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы рассказали, как произошла авария. Сначала грузовик нагнал сзади большегруз, между ними не было положенной дистанции. В итоге он врезался в машину, которая везла в кузове шины. Те выпали на дорогу, в том числе на другие автомобили рядом, которые сильно пострадали из-за удара.

Сейчас трассу перекрыли от Дальхимпрома. Информации о пострадавших пока что нет.

Напомним, ранее «Комсомольская правды – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке при столкновении с большегрузом седан разбился вдребезги. Также пострадал владелец машины.

Также серьезная авария была на объездной трассе Де-Фриз-Седанка-Патрокл. ДТП случилось после низководного моста в направлении Снеговой Пади. Из-за столкновения большегруза и легковушки дорога оказалась заблокирована.

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