В Приморье женщина с любовником-уголовником и его сообщником убили ее мужа

В Артеме по подозрению в совершении убийства задержаны двое мужчин и женщина. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В Приморском крае раскрыли жесткое убийство. 42-летняя жительница Артема закрутила роман с уголовником, а когда он вышел из мест лишения свободы, то стал ревновать свою возлюбленную к ее 72-летнему мужу. Вместо того чтобы разорвать отношения с супругом, неверная жена решила прислушаться к своему ухажеру, который предложил убить мужчину. 19 июля он вместе со своим сообщником приехали на работу к своей жертве, зашли в сторожку и зарезали его, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Женщина руки не замарала, лишь показала, где работает ее муж и обсуждала с фигурантами их планы. Когда страшный план воплотили в жизнь, преступники еще и украли телефон убитого, а тело так и оставили в охранной будке.

Мужчины обвиняются в убийстве. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Уголовник и его сообщник обвиняются в убийстве, женщина в пособничестве в преступлении. Задержанные мужчины после задержания подробно рассказали и показали, как они лишили жизни человека. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Преступники во всем сознались. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

ОБНОВЛЕНИЕ:

По ходатайству следователя СК суд избрал в отношении обвиняемого в убийстве мужчины в городе Артеме меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время суд рассматривает ходатайство по двум другим фигурантам.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как 23-летний житель Владивостока убил своего знакомого и напал на полицейского. Он увидел свою жертву с балкона, пригласил поговорить и зарезал прямо в подъезде. Как оказалось, расправиться с человеком «Отелло» решил из-за ревности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина в Спасске-Дальнем из ревности убил бывшего мужа сожительницы на глазах детей

Уголовное дело направлено в суд. Приморцу грозит серьезный срок (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.