По словам синоптика, есть два сценария движения супертайфуна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зародившийся в Тихом океане тайфун DOKSURI может резко ухудшить погоду в Приморье. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал о траекториях тропического циклона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы Примгидромета, DOKSURI может претендовать на звание супертайфуна, что касается его траектории движения, есть два сценария развития событий.

По первому варианту тайфун будет двигаться в западном, северо-западном направлении и в итоге окажется на побережье юго-восточного Китая. В таком случае угрозы Приморью он не представляет.

Второй прогноз наименее благоприятный для края:

«DOKSURI может направиться на север, в Желтое море, к городу Далянь, далее повернуть на северо-восток, через Корейский полуостров выйти в Японское море и быстро двигаться вдоль приморского побережья. Такая траектория тайфуна будет крайне опасной для всего края».

Если второй вариант подтвердится, то погода в Приморье ухудшится с 29 по 31 июля. Однако выводы делать все еще рано:

«Но впереди еще чуть больше недели, будем внимательно следить за обстановкой, многократно моделировать и просчитывать. В случае дальнейшего подтверждения второго сценария, в понедельник, 24 июля, может быть выпущено базовое штормовое предупреждение».

Напомним, что по словам Бориса Кубая в июле в крае ожидается повышенная интенсивность дождей.

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