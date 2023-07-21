Специалисты ЗАГСов Владивостока рассказали, кто и как может получить награду за крепкие отношения

Иллюстрация из архива.
Фото: Тимур ХАНОВ.
Медаль «За любовь и верность» появилась в России в 2008 году как один из символов Дня семьи, любви и верности. Ее вручают семейным парам, которые прожили в официальном браке не менее 25 лет, рассказали в городском управлении ЗАГС Владивостока.
Подать ходатайство на получение медали очень просто. Для этого нужно до 1 апреля прийти в любой из отделов ЗАГС Владивостока на Гульбиновича, Печерской или Шкипера Гека и написать заявление. К нему прилагается свидетельство о заключении брака и специальная анкета о супружеской жизни претендентов. Ходатайство могут подать как сами супруги, так и их близкие родственники.
Получить награду могут граждане Российской Федерации, прожившие в официальном браке не менее 25 лет, совместным трудом достигшие семейного благополучия, родившие не менее двух детей. Отмечается, что дети должны быть воспитаны достойно. Претенденты также должны заручиться отзывами жителей Владивостока о крепости своих семейных устоев.
Проводит отбор и принимает решение о награждении организационный комитет – Фонд социально-культурных инициатив.
Комплект состоит из медали «За любовь и верность» с изображением святых Петра и Февроньи, двух значков в виде ромашки и удостоверения. Изготавливает награду Московский монетный двор Гознака. Награждение супругов-юбиляров традиционно проходит 8 июля – в День любви, семьи и верности.
Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», в 2023 году в столице Приморья медали в торжественной обстановке были вручены 13 семейным парам. Юбиляры получили награды из рук заместителя председателя правительства края-министра культуры и архивного дела Елены Бронниковой и главы Владивостока Константина Шестакова.
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