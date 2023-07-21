Мать скончалась спустя сутки: в полиции озвучили новые подробности смертельного ДТП в Лесозаводске

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Появились новые детали смертельной аварии, которая произошла на 417 километре трассы «Хабаровск-Лесозаводск» в Лесозаводске. Из-за ДТП погиб не только семилетний ребенок, но и один взрослый. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, по факту аварии было заведено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание, которое грозит виновнику, лишение свободы на срок до пяти лет.

Водители Toyota Vellfire и Toyota Noah получили серьезные травмы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Пострадали и четыре пассажира Toyota Vellfire, среди них четырехлетний ребенок, получивший многочисленные ушибы.

Двое пассажиров Toyota Noah также получили тяжелые травмы. На месте ДТП погиб семилетний близнец, а спустя сутки скончалась его мать. Выжившего ребенка на вертолете доставили в больницу во Владивостоке.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что смертельная авария в Лесозаводске произошла 18 июля.

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