Создать идеальный парк: жители Владивостока привносят свои идеи в проект на Ватутина

Встреча прошла в библиотеке №21. Фото: София АНУФРИЕВА

Конструктивные предложения жителей Владивостока выслушали эксперты 20 июля в библиотеке № 21. Там состоялась встреча, на которой обсуждался проект благоустройства безымянного парка по адресу Ватутина, 26. Объекты, победившие в рейтинговом голосовании среди горожан, благоустроят силами администрации по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2024 году – и одним из самых востребованных объектов, судя по отклику местных, стала именно эта территория.

«Перезапустить» парк

«Начиная с 2020 года, мы каждый год обсуждаем проекты по благоустройству общественных пространств с горожанами. В этот раз мы пришли к ним с «чистым листом», чтобы они рассказали, что они хотели бы увидеть, какие есть проблемы. Для дальнейшего понимания, как можно «перезапустить» эту территорию», – отметила Лилия Гиззятова, главный архитектор Дирекции общественных пространств города Владивосток.

Фото: София АНУФРИЕВА

Пока парк представляет собой заросший склон площадью около трех гектаров. На территории находятся несанкционированные свалки со строительным мусором, что создает опасность для местных жителей, особенно для детей, которые ходят через территорию лесопарка на учебу от микрорайона Нейбута к школе № 78. В общем, вопрос нужды в благоустройстве на встрече не поднимали – однако важно решить, как именно преобразить участок и что хотели бы видеть здесь люди.

Например, инициативные жители обратили внимание на необходимость озеленения территории. Многие пожаловались, что сейчас в парке негде комфортно погулять и предложили создать благоустроенные зоны для отдыха и занятий спортом, которые будут доступны людям разных возрастов. Для любителей велосипедов и роликов в план внесли отдельную дорожку для свободного катания. Другие просьбы касались обустройства общественных туалетов, а также появления комфортной каменистой дороги к церкви.

Безопасная среда

Планируется, что безопасность в парке обеспечат камеры видеонаблюдения. Они могли бы избавить будущее облагороженное пространство и от вандализма. Такое решение отлично показало себя во дворике, облагороженном ТОС «Тунгусская» на одноименной улице во Владивостоке.

«На мой взгляд, очень важно встречаться и обсуждать подобные планы по благоустройству. Формат очень удобен. Мне понравилось, что есть возможность наглядно ознакомиться с картой и внести свои предложения, делая отметки прямо на ней», – поделилась участница встречи Наталья Кологойда.

«Речь идет не только о проектировании территорий, которые мы планируем благоустроить. На таких встречах можно понять и показать администрации, как живет район в целом», – добавила замдиректора Дирекции общественных пространств Анна Ковтун.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, парк, расположенный по адресу Ватутина, 26, не имеет официального названия и идентифицируется только по указанному адресу. Однако жители района предложили назвать его Бархатным, в связи с наличием на территории парка множества различных растений, в том числе бархата амурского.

Все предложения жителей микрорайона проанализируют специалисты Дирекции общественных пространств. Вторая встреча планируется после онлайн-голосования. Работы по реализации благоустройства парка запланированы на 2024 год. Кстати, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в приморской столице также планируется благоустроить скверы на Жигура, 6 и Кирова, 116.

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