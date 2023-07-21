Нужно только желание: жителей Владивостока учат танцевать танго

Вот так проходят занятия. Фото: ХРУЩЕВА Елизавета.

Пока приморские синоптики прогнозируют очередной циклон, жители дальневосточной столицы не отчаиваются и создают тепло и хорошее настроение в танце. Каждый понедельник на площадке амфитеатра Спортивной набережной Владивостока проходят бесплатные уроки аргентинского танго от профессионалов. О том, чему учат на танцевальных вечерах и кто их посещает – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Танец улиц и портов

Милонга опен-эйр – это вечера аргентинского танго на открытом воздухе и со сменой партнеров. Этот вид танцев объединяет в себе несколько направлений: танго, милонга и вальс. Уроки проводят профессиональные танцоры при поддержке администрации.

«Танго зарождалось на улицах, в портах среди простых людей. Пока лето, теплые вечера мы вновь вынесли его из залов на улицу, чтобы каждый желающий мог к нам присоединиться и хорошо провести время», – рассказал Миловидов Борис, руководитель АНО «Танцы для всех» и по совместительству организатор вечера.

В прошлом году подобное мероприятие уже проходило. Однако только для тех, кто уже умеет танцевать. В этот раз все иначе: уровень подготовки не важен, нужно только желание.

«Мы хотим популяризировать наш танец, хотим делиться им с людьми. Столкнулись с тем, что многим, особенно тем, кто достиг старшего возраста, уже неинтересно в ночных клубах, неинтересно развлекать себя только алкоголем и едой. Мы решили создать для людей вечера, где они могут отдыхать, танцевать, встречаться, общаться», – добавил Миловидов.

На каждом занятии преподаватели проводят разминку, повторяют предыдущий урок, а после обучают новым движениям. Если человек впервые приходит, то его подтягивают до общего уровня группы, помогают ему адаптироваться. В конце преподаватели обязательно резюмируют занятие, выделяют положительные результаты и обсуждают то, над чем еще стоит поработать начинающим танцорам.

После урока у людей есть возможность продолжить оттачивать приобретенные навыки аргентинского танго. Музыка играет еще два часа, а площадка амфитеатра превращается в танцевальную.

«Не клуб для знакомств, а клуб по интересам»

Кто-то приходит танцевать, кто-то наблюдать, а кто-то слушать музыку и веселиться. Но всех объединяет одно – желание хорошо провести время. Кстати, это мероприятие еще и отличный способ завести новые знакомства или встретить вторую половинку.

«Множество семейных пар за время действия танцевальных вечеров образовалось, с детьми даже. Но это не клуб знакомств, это клуб по интересам. В первую очередь сюда приходят для танцев, для хорошего времяпрепровождения», – поделилась руководитель танцевального клуба «Танго хаус» Савенко Жанна.

Танго – очень тактильный танец, в нем много телесного контакта. Поэтому отдельно преподаватели еще работают с психологом.

«Научить мы хотим не только танцу, но и взаимодействию с партнером: уметь чувствовать, слышать другого и быть услышанным. Это все тесно связано с психологией, поэтому я работаю в паре со знатоком человеческой души», – объяснил Миловидов Борис.

Танцуют все!

Люди всех возрастов приходят на вечер. Разбиваются на пары и разбегаются по площадке. Некоторые приходят с партнером или с семьей.

Не все желающие выходят танцевать сразу. Сначала наблюдают, затем кто-то все-таки присоединяется к группе. А для кого-то изначально занятие танцами – способ выйти из зоны комфорта и побороть стеснение.

Заниматься могут все, независимо от возраста. Фото: ХРУЩЕВА Елизавета.

«Вообще я переводчиком работаю. Танго – это новое мое увлечение. Здесь необходимо уметь контролировать свое тело, чувствовать ритм. А это не так-то и просто. Немного стесняюсь, что прохожие могут наблюдать за происходящим, но я пришел в первую очередь для себя самого. Стараюсь побороть свое стеснение. Уже второй раз посещаю это мероприятие. Прихожу сюда с партнершей. Правда, она всегда опаздывает, поэтому начинаю без нее. Собираюсь и в следующий раз прийти», – поделился впечатлениями ученик уличных занятий танго Антон.

Многие случайно оказываются на вечере танцев. Говорят, что идут за музыкой, скоплением людей. И тут натыкаются на место, где танцуют страстный танец. Наверное, танго создает какое-то особое волшебство в воздухе, притягивает людей.

«Мы с подругой приехали из Омска во Владивосток на отдых. Уже третий день здесь и пока что в восторге от города. Совершенно случайно оказались сегодня на этом мероприятии. Очень любим танцевать и стеснение нам не знакомо. Мы же преподы. Поэтому решили присоединиться к группе. Планируем теперь прийти сюда и в следующий понедельник», – рассказали преподаватели из Омска Людмила и Евгения.

Тучи, прохладный ветер, туманы и морось, – все эти спутники плохой погоды, так надолго задержавшейся во Владивостоке, не помеха для любителей страстного танго. Увлеченные танцем люди создают свой теплый и горячий вечер. В случае дождя мероприятие не отменяют, его переносят в зал.

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