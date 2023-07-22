Во Владивостоке погибла выпавшая из окна на пятом этаже женщина

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: принтскрин видео.

Субботнее утро во Владивостоке началось со страшных новостей. В одной из гостинок на проспекте Красного Знамени женщина выпала из окна. Подробности – в материале.

По информации из социальных сетей, произошло все на проспекте Красного Знамени 133/2. Один из жильцов дома подтвердил «Комсомолке», что женщина выпала с пятого этажа здания, а перед этим выбросила свою собаку. К месту ЧП приехали сотрудники скорой помощи.

«Женщину долго откачивали. У собаки сильно переломаны кости, скорее всего будут усыплять, но жильцы дома хотят собрать деньги на лечение», – поделился житель дома.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Следственного комитета и полиции, чтобы узнать, что именно произошло. Комментарии пока не предоставили. Редакция продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:54

Как рассказали редакции в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, выпавшей из окна женщиной оказалась 86-летняя жительница дома. Прибывшие к зданию медики констатировали ее смерть.

«Материалы проверки переданы по подследственности», – добавили в ведомстве.

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