Мокрая почва сошла в Павловском карьере в Приморье и потянула за собой грузовик с водителем

Кадры ЧП появились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Минувшим днем в Павловском карьере в Приморье случилось ЧП. Произошел обвал породы, потянувший за собой грузовик. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Видео произошедшего появилось в социальных сетях. На кадрах огромный пласт породы устремляется вниз, утаскивая за собой грузовик. По словам очевидцев, всем, кто находился рядом, по рации приказали убегать.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» источник, случилось все 21 июля в 15:00 в Михайловском районе. Неизвестно из-за чего сошла мокрая почва, установить причину ЧП пока не удалось. Никто не пострадал, так как водитель грузовика вовремя выпрыгнул из кабины. Работники своими силами устраняют последствия произошедшего.

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