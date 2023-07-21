В массовой драке со стрельбой во Владивостоке мужчина получил огнестрельное ранение в голову

Произошло все на трассе Седанка-Патрокл. Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока рассказали о массовой потасовке, которая произошла в Первомайском районе. Кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Хотелось бы срочно оповестить об инциденте, произошедшем на трассе Седанка-Патрокл в сторону Снеговой ради. Произошла массовая перестрелка», – рассказывают очевидцы.

На кадрах ролика, который появился в социальных сетях, сложно понять, что именно происходит. Видно лишь огромное количество машин и людей, а на фоне слышен голос девушки, которая просит водителя как можно скорее уехать.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, чтобы узнать детали. Как поделились представители ведомства, в районе улицы Проселочной произошел конфликт, из-за которого пострадал 39-летний мужчина – получил огнестрельное ранение в голову. Сейчас он находится в реанимации.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий, направленных на установление личностей и задержание подозреваемых. Устанавливаются обстоятельства происшествия», – добавили в пресс-службе.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:47

Как поделились в пресс-службе Следственного комитета, после массовой потасовки со стрельбой было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следователи опрашивают свидетелей, были изъяты гильзы от орудия. Личность подозреваемого установлена, сейчас его ищут.

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