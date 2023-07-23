«Меня снимаешь?»: приморский нацпарк поделился снимком фотогеничного оленя

Тот самый чудесный кадр. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Какие только звери не попадают в объектив фотоловушек национального парка «Земля леопарда». На этот раз сотрудники поделились снимком очень фотогеничного пятнистого оленя, который часто позирует для приморцев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Тело у пятнистого оленя изящное и пропорциональное, а окраска — настоящий камуфляж. Они умело маскируются в зависимости от времени года: летом они могут похвастать красно-рыжей шубкой, а зимой она тускнеет, пятен становится практически не видно», – поделились подробностями специалисты парка.

В соцсетях приморцы соглашаются, что этот олень был создан для славы и жизни в свете софитов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что олени, оказывается, отличные пловцы и ныряльщики. Впервые в мире этот вид застали в поисках пищи под водой.

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