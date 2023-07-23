В Ливадии 10-летний ребенок погиб при столкновении гидроциклов

Семья арендовала гидроцикл. Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла в субботу, 22 июля. На большом озере в Ливадии столкнулись гидроциклы, в результате погиб 10-летний мальчик. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы рассказали порталу vl.ru о том, что семья арендовала водный мотоцикл. На нем они попали в аварию. Теперь произошедшим занимается СК на транспорте.

«На озере за плату можно покататься на водных мотоциклах. Во время катания столкнулись два водных мотоцикла. Предположительно, отец был в нетрезвом состоянии. Его с переломами доставили в Находкинскую больницу, ребёнок погиб», — рассказали отдыхающие.

На место происшествия приехала полиция и скорая. Мальчика они спасти не успели, помогали матери, которая с трудом перенесла ДТП и гибель ребенка.

Напомним, ранее «Комсомольска правда – Владивосток» писала о том, что в проливе Босфор Восточный в районе входа в канал случилось страшное столкновение: аквабайк врезался в моторную лодку с людьми и перелетел через нее. Рыбаки получили серьезные травмы, спасать их пришлось МЧС.

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